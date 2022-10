Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre la handbal feminin, Rapid Bucuresti, a invins duminica, pe teren propriu, formatia norvegiana Storhamar Elite, scor 27-25 (14-15), in grupa B din Liga Campionilor, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2024 a avut loc duminica, 9 octombrie. In urma tragerii la sorți au fost create 7 grupe de cate 5 echipe și 3 grupe de cate 6. Urnele valorice au fost realizate in baza ierarhiei Ligii Națiunilor 2022/23. Meciurile din preliminariile EURO 2024 se vor disputa…

- Echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti s-a impus, cu scorul de 32-27 (13-12), in fata celor de la FC Porto, intr-o partida sustinuta la Sala Polivalenta, contand pentru Grupa A a Ligii Campionilor. Cel mai bun jucator al campioanei Romaniei a fost egipteanul Ali Zein, care a reusit sa inscrie…

- CSA Steaua Bucuresti a inregistrat o victorie si o infrangere, sambata, in Grupa preliminara A a Ligii Campionilor la polo pe apa masculin, gazduita de bazinul Het Ravijn din Nijverdal (Olanda), informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nationala Romaniei joaca, azi, cu Bosnia-Hertegovina, in ultima etapa din Liga B, Grupa 3, a Ligii Natiunilor. Meciul va avea loc pe stadionul Giulesti, de la ora 21.45 si, conform frf.ro, se va juca cu casa inchisa. Partida va fi transmisa de Prima TV.In Liga B, Grupa 3, Romania este pe ultimul loc,…

- CS Rapid Bucuresti a invins formatia Kastamonu Belediyesi GSK, cu scorul de 33-26 (15-12), duminica, in Turcia, la Kastamonu Merkez, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- A doua etapa a grupelor Ligii Campionilor propune meciuri de gala, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Bayern – Barcelona (ora 22:00) cota 2.00 Grupa C propune un nou meci de top, unde Bayern Munchen joaca pe teren propriu cu Barcelona, formație care s-a schimbat mult in bine in acest…

- Tragerea la sorti a grupelor Conference League a avut loc, vineri, la Istanbul. FCSB va evolua in grupa B, cu West Ham, Anderlecht si Silkeborg, in timp CFR Cluj a fost repartizata in grupa G, alaturi de Slavia Praga, Sivasspor si Balkani. Componența grupelor: Grupa A: Istanbul Basaksehir (Turcia),…