Ucise pentru că au vrut să divorțeze de verii cu care au fost căsătorite forțat Pakistanul, cu zonele lui rurale, salbatice, impietrite in timpuri de demult, este inca locul unde au loc casatorii nu doar aranjate, ci forțate. Și, daca fetele și femeile tinere indraznesc sa conteste, sa ignore, sa respinga deciziile barbaților și ale rudelor mai varstnice din familie, sunt omorate fara mila și fara remușcari. Crimele de acest fel sunt numite crime de onoare și, din pacate, in Pakistan numarul lor ajunge lejer la peste o mie pe an. Chiar zilele trecute au fost ucise doua surori, Aneesa și Arooj, de 21 și 24 de ani. Acestea, in urma cu cateva luni, au fost forțate sa devina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

