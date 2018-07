Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Canada a murit dupa ce a fost atacat de un urs polar, acesta fiind ucis in momentul in care incerca sa o protejeze pe fiica lui, astfel ca s-a interpus intre copil și animal, informeaza BBC (Mediafax).Aaron Gibson, in varsta de 31 de ani, calatorea in insula Sentry, din regiunea…

- In timp ce era intr-un vas de pescuit, pe coastele peninsulei Labrador din Canada, un pescar a observat ceva neobisnuit. La aproximativ sapte kilometri distanta de mal, plutea un ghetar. Prima data i-a atras atentia forma acestuia, care se asemana cu o ciuperca.

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de cuplul Gabriela Dabrowski (Canada)/Yifan Xu (China), favoritele numarul patru, cu 6-3, 7-5, sambata, in finala de dublu a turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti a transmis, joi, ca “importante tari partenere” fac apel la Romania sa ia in considerare “potentialul impact negativ al amendamentelor la legislatia penala”. SUA sustin aceasta pozitie alaturi de Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta,…

- Un tanar de 18 ani a fost retinut de politie in timp ce incerca sa vanda droguri. Potrivit informatiilor, cazul a fost inregistrat in sectorul Rascani al Capitalei. Adolescentul ar fi cerut 2.000 de lei pentru droguri.

- Un proiect de lege pentru a reforma codul electoral si in special a lupta impotriva ''ingerintelor straine'' in Canada intr-un context de neincredere crescuta a Occidentului fata de Rusia a fost depus luni de guvernul Canadian la parlament.

- Catherine Zeta Jones si Michael Douglas au fost extrem de discreti in ceea ce priveste viata lor personala. Desi aproape nimeni nu dadea relatiei lor sanse de reusita, iata ca au rezistat impreuna aproape 20 de ani si au doi copii minunati – Dylan, 17 ani si Carys – 14 ani. As time goes by! Outside…