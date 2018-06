Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, sambata seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN 2, la iesirea din Ramnicu Sarat catre Focsani. Soferul unui camion a adormit la volan si a intrat pe contrasens.

- Circulatia rutiera pe sensul catre Sibiu al autostrazii A1 Sebes – Sibiu este momentan oprita la km 274, in zona localitatii Aciliu, din cauza unei coliziuni intre o autoutilitara si un tir. Se pare ca șoferul unui microbuz transport marfa a intrat in coliziune fața – spate cu un autocamion condus…

- O femeie de 47 de ani a ajuns la spital, dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita de un microbuz in care se aflau mai mulți muncitori. (Promotiile zilei la monitoare) Masina soferitei, in varsta de 47 de ani, a fost lovita violent de microbuz pe Drumul National 1A, in comuna Butimanu din […]…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea, la km124, in zona localitatii argesene Valea Ursului, a avut loc in jurul orei 08.40 un eveniment rutier fara victime in care au fost implicate un autocar si un autoturism.

- Un camion a derapat de pe carosabil și s-a rasturnat în șanț. Incidentul a aut loc în aceasta dimineața, la 30 km de municipiul Balți. Potrivit martorilor, șoferul TIR-ului ar fi adormit la volan, automobilul derapând de pe carosabil.Fotografia postată de Vitali…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, luni dimineața, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe banda a doua a sensului de mers Sibiu catre Deva, in zona localitații Pianu, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe carosabil, informeaza un comunicat al Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Șoferul unui autoturism Skoda a suferit o criza de diabet si nu a mai putut urma soseaua, intr-o curba, intrand frontal intr-o Dacie Logan care venea regulamentar din sens opus.Pasagerul din dreapta din Logan a murit pe loc.

- Accident mortal in Caras Severin. O criza de diabet la volan a provocat o tragedie, trei masini fiind implicate in acest eveniment. Soferul unui autoturism Skoda a suferit o criza de diabet si nu a mai putut...