- Ieri, 24 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui tanar de 27 de ani din Baia Mare. Acesta s-a prezentat la Poliția Municipiului Baia Mare, constatandu-se faptul…

- Parchetul ucrainean a cerut joi inchisoare pe viata impotriva unui soldat rus, la primul proces pentru crima de razboi care se desfasoara in Ucraina, proces in timpul caruia tanarul sergent de 21 de ani a cerut iertare pentru uciderea unui civil in primele zile ale invaziei militare, informeaza AFP.…

- Viceprimarul Mircea Horațiu Nicolaidis va conduce Primaria Sectorului 5 din București, pana la urmatoarele alegeri. Schimbarea are loc dupa ce Cristian Popescu Piedone a fost arestat, primind o pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu exceutare, in dosarul Colectiv.

- Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale, luarea masurilor preventive sau trimiterea in judecata reprezinta etape si masuri in cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedura penala, care nu pot in nici o situatie sa infranga prezumtia constitutionala de nevinovatie de care se bucura…

- Pedeapsa pe masura faptelor! Ucigașul padurarului Liviu Pop a fost condamnat definitiv la 17 ani și 4 luni de inchisoare! Parchetul General a anunțat vineri, 29 aprilie, ca Ioan G. Pop, cel care l-a impuscat mortal pe Liviu Pop, padurar din cadrul Ocolului Silvic Strambu Baiut, judetul Maramures, in…

- Cel mai vehement opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a fost declarat vinovat de frauda și sfidare a instanței, de un tribunal rus și a mai primit noua ani de arest intr-o inchisoare de maxima securitate.

- Vineri, 18 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale- Biroul Urmariri, au pus in executare un Mandat de Executare a Pedepsei Inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare pe numele unui barbat de 31 de ani din Vișeu de Sus. Acesta este condamnat la o pedeapsa de 8 luni inchisoare…

- Tribunalul Arad l-a condamnat astazi pe cel care, la sfarșitul lunii octombrie 2021, a omorat-o pe Antonia, o fetita in varsta de 4 ani. Condamnarea primita de tanar este de 16 ani și 8 luni de inchisoare pentru violența in familie in forma infracțiunii de omor și 2 ani pentru profanare de cadavre sau…