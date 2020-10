Stiri pe aceeasi tema

- Ucigasul unei fetite de noua ani, a carei rapire si moarte in 1984 au zguduit Canada si au condus la condamnarea unei persoane nevinovate, a fost identificat 36 de ani mai tarziu cu ajutorul unei probe ADN, a anuntat joi politia din Toronto, relateaza AFP. Anchetatorii au declarat ca i-au descoperit…

- Ucigasul unei fetite de noua ani, a carei rapire si moarte in 1984 au zguduit Canada si au condus la condamnarea unei persoane nevinovate, a fost identificat 36 de ani mai tarziu cu ajutorul unei probe ADN, a anuntat joi politia din Toronto, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.

- Castelul Mariaffy din Sangeorgiu de Mures, ridicat in forma actuala incepand cu anul 1870, a fost salvat din ruina de catre primaria localitatii, care a reusit sa acceseze o finantare europeana pentru redarea circuitului turistic a acestei cladiri emblematice, informeaza Agerpres."Castelul…

- Daca anul trecut l-a detronat și pe Ștefan Banica Jr. (cel mai popular artist ca numar bilete vandute la spectacole dedicate Craciunului, in lunile decembrie din fiecare an), Hrușca vine cu o pofta de colindat mare, insa nu prea are pe unde sa se desfașoare. Pe fondul incertitudinii legata de eventuale…

- Partidul Conservator, principalul partid de opoziție din Canada, l-a ales luni pe Erin O'Toole, un fost ministru și veteran al forțelor armate, ca președinte al formațiunii, acesta urmând sa fie principalul contracandidat al premierului liberal Justin Trudeau, transmit Reuters și CBC.Schimbarile…

- Justin Trudeau, premierul Canadei va fi protagonistul unei reviste de benzi desenate publicate in seria „Political Power”, ce va fi publicata pe 16 septembrie, potrivit Journaldemontreal.Revista glossy, care dedica de peste unsprezece ani numere speciale unor politicieni din intreaga lume, aduce in…

- Justin Trudeau apare pe coperta revistei ”Civil War II: Choosing Sides”, editata de grupul Marvel, ce va fi publicata pe 31 august.Purtand un maiou in culorii frunzei de artar, manusi de box si pantaloni scurti, premierul canadian este prezentat sub forma unui pugilist intr-un ring de box,…

- Cercetarile facute de Universitatea din Toronto, in Canada, au declarat ca incalzirea in zona arctica si consecinta ei, pierderea calotei glaciare, face mult mai dificila vanatoarea focilor, principala prada a ursilor polari. De asemenea, incalzirea in zona arctica ar putea duce la o uscare extrema…