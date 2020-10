Ucigașul profesorului francez a trimis un SMS unui părinte deranjat de caricaturi - Surse Tânarul care l-a decapitat pe profesorul francez pentru ca a aratat caricaturi cu profetul Mohamed la ore a trimis un SMS tatalui unei eleve care s-a plîns cu privire la imagini, a spus marți o sursa din cadrul poliției, relateaza Reuters.

Sursa a aspus pentru Reuters ca nu este clar daca tata a raspuns SMS-ului ucigașului.

Profesorul de istorie Samuel Paty a fost decapitat vineri în fața școlii la care preda în Conflans-Sainte-Honorine de catre un tânar cecen în vârsta de 18 ani.

Cine este asasinul profesorului decapitat în Franța

Procurorii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samuel Paty, profesorul de istorie-geografie decapitat vineri la Conflans-Sainte-Honorine din cauza ca le-a aratat elevilor sai caricaturi cu profetul Mohamed din saptamanalul satiric Charlie Hebdo, urmeaza sa fie decorat postmortem cu Legiunea de Onoare, in cadrul unei ceremonii, miercuri, la Sorbona,…

- Samuel Paty, profesorul decapitat langa Paris, va primi post-mortem cea mai inalta distinctie a Frantei, „Legiunea de Onoare.” O ceremonie nationala in cinstea profesorului Paty va avea loc, miercuri, la Universitatea Sorbona din capitala Franței.

- Samuel Paty, profesorul de istorie in varsta de 47 de ani decapitat saptamana trecuta de un presupus islamist, va primi postum cea mai inalta distinctie a statului francez, Legiunea de Onoare, a anuntat marti la BFM TV ministrul Educatiei din Franta, Jean-Michel Blanquer, potrivit Reuters, citata…

- Tânarul rus de origine cecena care vineri a decapitat un profesor ce organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed, în apropiere de Paris, se afla legal în Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sâmbata procurorul national antiterorist Jean-François…

- Tanarul rus de origine cecena care vineri, in apropiere de Paris, l-a decapitat pe un profesor care organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed se afla legal in Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sambata procurorul national antiterorist Jean-Francois Ricard,…

- Poliția din Ucraina a spus miercuri ca o angajata a Ambasadei SUA în Ucraina a murit dupa un atac în Kiev și ca în acest moment este cautat un suspect în acest caz, relateaza Reuters. Ulterior, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Artem Shevchenko, a scris pe…

- Principalul suspect in atacul cu arma alba comis vineri la Paris, in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo, ''si-a asumat fapta'' in arest, au declarat sambata surse apropiate anchetei, transmite AFP. Suspectul, un tanar in varsta de 18 ani nascut in Pakistan,…

- Miercurea viitoare va începe procesul a 14 persoane acuzate de complicitate cu militanții islamiști francezi care au comis atacurile din 2015 asupra sediului revistei satirice franceze Charlie Hebdo și a unui supermarket evreiesc din Paris, relateaza Reuters.În cele trei zile de…