Tribunalul Constanta l-a condamnat, miercuri, pe barbatul care in aprilie 2021 a omorat si jefuit o profesoara din Cernavoda la 27 de ani si patru luni de inchisoare, decizie care nu este definitiva. Hotararea instantei poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. Judecatorii au contopit pedeapsa de 25 de ani de detentie pentru omor cu cea de 7 ani de inchisoare pentru talharie in cea mai grea, aceea de 25 de ani, la care au adaugat o treime din pedeapsa de 7 ani. „Condamna pe inculpatul Harabor Romica Cosmin la pedeapsa de 25 ani (fapta savarsita la data de 06/07 aprilie 2021…