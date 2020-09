Stiri pe aceeasi tema

- Emi Pian, liderul clanului Duduianu, in varsta de 39 de ani, a fost ucis, saptamana trecuta, dupa ce a fost injunghiat intr-un conflict intre mai multe persoane, in Sectorul 6 al Capitalei. In urma mortii lui Emi Pian, Richard Emanuel Gheorghe, un tanar de 26 de ani, membru al clanului Rinu,…

- Septimiu Pan a lamurit mai multe aspecte dupa asasinarea interlopului Emi Pian dar și despre cum au colaborat șefii poliției cu clanul Duduianu. Citește și: Parastasul lui Emi Pian a fost anulat. Ce a descoperit familia Duduianu la o saptamana de la inmormantare Acesta susține ca Emi…

- Polițiștii de la trupele speciale au descins, miercuri dimineața, in mai multe imobile din București și Ilfov care apartin membrilor clanului Duduianu si clanului Rinu. Descinderile au avut loc in dosarul deschis dupa moartea lui Emi Pian, liderul Duduienilor. In urma descinderilor, trei membri…

- O femeie insarcinata in 25 de saptamani a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia. Aceasta avea COVID-19 și a fost transferata in stare grava la Alba Iulia, de pe sectia de ATI a Spitalului din Targu Mures. Ar fi luat virusul de la fratele intors din Spania. Și mama femeii a murit.Camelia…

- Emi Pian, interlopul ucis in urma cu cateva zile pe o strada din București, in cartierul Giulești, a avut o viața zbuciumata și din punct de vedere sentimental. Conform unor surse citate de Antena 3, Emi Pian, liderul clanului Duduianu din Capitala, a fost injunghiat in zona femurului, lovitura fiindu-i…

- Ies la iveala noi informații referitoare la uciderea lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, unul dintre liderii clanului Duduianu. Dupa ce a fost aflat numele persoanei care l-ar fi injunghiat mortal pe Emi Pian, acum s-au aflat alte detalii din noaptea crimei.Surse din interior rastoarna ceea…

- Lovitura de teatru in cazul care a pus Bucureștiul in alerta! Dupa ce Florin Mototolea, zis Emi Pian, unul dintre capii clanului Duduianu, a fost ucis in Sectorul 6 al Capitalei, s-a aflat ca faptuitorul este membru al clanului Rinu, care activeaza in zona podului Colentina.Inițial s-a spus ca Ciprian…

- Cunoscut drept un impatimit al jocurilor de noroc, liderul clanului Duduianu, Emi Pian, a murit in chinuri groaznice, casapit de un alt interlop care organiza partide de poker și barbut sub nasul autoritaților.