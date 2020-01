Presupusul ucigas al jurnalistului slovac Jan Kuciak a descris crima in detaliu. "Am batut la usa, domnul Kuciak mi-a deschis. L-am impuscat in piept", a povestit la tribunal fostul soldat profesionist Miroslav Marcek, in varsta de 37 de ani. "Din nefericire, am vazut ca era cu alta persoana, ea a fugit in bucatarie si am tras asupra ei. Stiu ca a murit instantaneu. La plecare, am mai tras un foc asupra lui Kuciak, care era intins pe scari", a adaugat el.



Jan Kuciak facea anchete despre corupti si legaturile dintre politicieni si mafia italiana, precum si despre activitatile celui…