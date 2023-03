Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Mavrichie a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru crima din vara anului 2008, atunci cand l-a impușcat mortal pe Mihai Pirvu, unul dintre liderii gruparii interlope „Fratia" din Craiova. Aflat in penitenciar de 13 ani, Catalin Mavrichie a fac ...

- Doi soți au fost injunghiați duminica seara in locuința lor in Bragadiru, politia fiind alertata de fiul acestora. Femeia nu a supravietuit ranilor si a murit. Atacatorul a fost prins la scurt timp de la comiterea faptei, iar acum se afla in custodia politiei. Femeia decedata avea 50 de ani Fiul victimelor…

- Fiul interlopului Sile Camataru a fost prins, marți, in Italia. Acesta era dat in urmarire internaționala dupa ce a fost condamnat in lipsa la 3 ani și 7 luni de inchisoare, in Romania.

- Viața pentru Maria Alexandru nu a fost blanda, ea fiind abandonata de parinți intr-un centru al statului. I-a fost curmata brusc de un tanar de 20 de ani care a dat dovada de o cruzime fara margini.

- Ucigașul in serie a recunoscut ca a comis cel putin 12 crime in perioada 1972 - 1976, in realitate numarul fiind mult mai mare.Inainte de a fi poreclit „Sarpele”, Charles Sobhraj a fost cunoscut sub numele de „Ucigasul de bikini”, din cauza hainelor purtate de mai multe dintre victimele sale, ale caror…

- Ucigașul in serie a recunoscut ca a comis cel putin 12 crime in perioada 1972 - 1976, in realitate numarul fiind mult mai mare. Inainte de a fi poreclit „Sarpele”, a fost cunoscut sub numele de „Ucigasul de bikini”, din cauza hainelor purtate de mai multe dintre victimele sale, ale caror cadavre au…