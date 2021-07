Rodney Alcala, in varsta de 77 de ani, condamnat la moarte in statul California pentru uciderea unei fete de 12 ani și a altor patru femei, a murit din cauze naturale, intr-un spital langa inchisoarea de stat Corcoran, la primele ore ale zilei de sambata, anunța BBC. Alcala, cunoscut sub numele de „Dating Game Killer”, dupa ce a participat la o emisiune TV din SUA, a fost condamnat in 2010. Pe langa crimele din California, el a pledat vinovat și pentru asasinarea altor doua femei din New York. Alcala a fost condamnat la moarte in districtul Orange in 1980 pentru rapirea și uciderea lui Robin Samsoe,…