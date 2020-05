Ucigașul fostului fotbalist „Trinche” Carlovich a fost arestat. Omorât pentru o bicicletă Suspectul arestat este un barbat de 32 de ani, cercetat pentru „jaf urmat de crima”, au lamurit surse judiciare citate de presa argentiniana. Acesta a negat acuzațiile, in cadrul unei audieri realizate printr-un sistem de videoconferința, in conditiile carantinei impuse de raspandirea coronavirusului. Potrivit procurorului de ca, leziunile care au dus la moartea fostului fotbalist au fost produse fie prin izbirea de caldaram, fiind impins de agresor, fie in urma unei lovituri directe pe care acesta a primit-o in cap. Carlovich era considerat un simbol pentru fotbalul din provincia Santa Fe și,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

