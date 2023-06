Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ilie Serbuc, barbatul suspect de uciderea fetitei de 12 ani al carei cadavru a fost gasit ascuns intr-o canapea, in sectorul 4 din București, a fost capturat de autoritațile olandeze, potrivit unui comunicat al Poliției Romane. Marcel Ilie Serbuc, concubinul mamei fetiței, urmeaza sa fie audiat…

- Mama fetiței al carei cadavru a fost gasit ascuns intr-o canapea dintr-un apartament din cartierul Berceni, din Capitala, a fost audiata prin sistem video in Spania, de anchetatorii romani. Simona Monica Iftimovici a fost arestata, noaptea trecuta, in Spania. A fost gasita de poliția din regiune chiar…

- UPDATE: Mama fetei a fost depistata, marți, de autoritațile spaniole, in urma unei alerte transmise la nivelul UE de autoritațile de la București. Existau informații ale polițiștilor romani ca mama fetei moarte și concubinul acesteia, au ieșit din țara pe cale rutiera de mai bine de o luna, drept urmare…

- Mohammad Ibrahim Bazzi, omul de afaceri libanez care are și cetațenie belgiana, capturat acum 2 luni la București de forțele speciale ale Poliției Romane a fost extradat in Statele Unite. El a fost pus sub acuzare miercuri la tribunalul federal din Brooklyn pentru incalcarea sanctiunilor si spalare…

- Ancheta disciplinara la Poliția Argeș, dupa ce un șef de post s-a incuiat cu o subordonata in sediu, iar soțul femeii a sunat la 112. Autoritațile au trimis mascații sa sparga ușa poliției. Potrivit Romania TV, șeful de post din Schitu Golești, care ar fi și președinte județean al unui sindicat al polițiștilor,…

- Tot mai multe bancomate sunt sparte, in miez de noapte in Germania, iar metoda de operare este una mult mai periculoasa, potrivit Oficiului Federal de Criminalistica (BKA) informeaza Deutsche Welle. Autoritatile olandeze fac cercetarile in vederea arestarii spargatorilor de bancomate impreuna cu cele…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in judetele Arges, Ilfov si Vrancea, fiind vizat un grup infractional organizat in scopul comiterii mai multor infractiuni in domeniul managementului deseurilor nepericuloase. ”La data de 21 martie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Șapte persoane, anchetate in dosarul privind traficul de droguri in mai multe licee din București, au fost reținute. Fața de alte trei persoane s-a dispus control judiciar. Autoritațile au reținut, marți, șapte persoane anchetate in dosarul privind traficul de droguri in licee din București, procurorii…