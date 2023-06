Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ilie Serbuc, barbatul suspect de uciderea fetitei de 12 ani al carui cadavru a fost gasit ascuns intr-o canapea, in sectorul 4 din București, a fost capturat de autoritațile olandeze, potrivit unui comunicat al Poliției Romane. Marcel Ilie Serbuc, concubinul mamei fetiței, urmeaza sa fie audiat…

- Mama fetiței al carei cadavru a fost gasit ascuns intr-o canapea dintr-un apartament din cartierul Berceni, din Capitala, a fost audiata prin sistem video in Spania, de anchetatorii romani. Simona Monica Iftimovici a fost arestata, noaptea trecuta, in Spania. A fost gasita de poliția din regiune chiar…

- UPDATE: Mama fetei a fost depistata, marți, de autoritațile spaniole, in urma unei alerte transmise la nivelul UE de autoritațile de la București. Existau informații ale polițiștilor romani ca mama fetei moarte și concubinul acesteia, au ieșit din țara pe cale rutiera de mai bine de o luna, drept urmare…

- Doi barbati au ajuns la spital, miercuri dimineata, dupa ce doua locomotive s-au ciocnit in judetul Giurgiu. A treia persoana implicata in accident a refuzat transportul la spital. Pe relatia Bucuresti – Giurgiu trenurile vor fi anulate temporar. Cei doi barbați, cu varste de 55 și 58 de ani, au fost…

- Mohammad Ibrahim Bazzi, omul de afaceri libanez care are și cetațenie belgiana, capturat acum 2 luni la București de forțele speciale ale Poliției Romane a fost extradat in Statele Unite. El a fost pus sub acuzare miercuri la tribunalul federal din Brooklyn pentru incalcarea sanctiunilor si spalare…

- Șapte persoane, anchetate in dosarul privind traficul de droguri in mai multe licee din București, au fost reținute. Fața de alte trei persoane s-a dispus control judiciar. Autoritațile au reținut, marți, șapte persoane anchetate in dosarul privind traficul de droguri in licee din București, procurorii…

- Autoritațile din Romania nu au primit inca acordul scris al partii ucrainene pentru a verifica lucrarile de dragare pe Canalul Bastroe, in condițiile in care masuratorile ar trebui sa inceapa astazi. Masuratorile pentru a se stabili ce fel de lucrari au fost facute pe Canalul Bastroe ar fi trebuit sa…

- Un soldat rus care s-a ascuns timp de șase luni in cladiri abandonate dupa eliberarea regiunii Harkov a fost arestat de poliția ucraineana, scrie The Guardian. Soldatul, in varsta de 42 de ani, face parte din Brigada 27 rusa, el fiind arestat luni in timp ce polițiștii regionali patrulau prin satele…