- Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat sambata ca, in cadrul unei operatiuni a rețelei europene ENFAST, a fost depistat in Tarile de Jos un barbat de 37 de ani, urmarit la nivel international pentru omor.

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, duminica dupa amiaza, pe autostrada A 3 Bucuresti-Ploiesti, la intrarea in Capitala, unde ploua torential. Politistii recomanda soferilor sa opreasca in refugiile de pe marginea drumului in cazul in care constata ca vizibilitatea nu le permite continuarea…

- La data de 8 mai 2023, polițiștii din Blaj au depistat, pe raza municipiului Blaj, un barbat, de 35 de ani, din municipiu, posesor al unui mandat european de arestare, emis de catre autoritațile judiciare din Franța, pentru infracțiuni contra patrimoniului. Pentru depistarea celui in cauza, polițiștii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 31 martie, se efectueaza lucrari de reparatii a carosabilului pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, astfel: in intervalul orar 08:00 18:00, pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti Constanta, la kilometrii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 13 martie, se efectueaza lucrari de reparatii a carosabilului pe autostrazile A2 Bucuresti Constanta si A1 Bucuresti Pitesti, astfel: in intervalul orar 08:00 17:00, pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti…