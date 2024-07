Ucigașul doctoriței de la Brăila a fost prins. Criminalul a fost încătușat pe stradă. Familia femeii a fost la audieri Unul dintre principalii suspecti in cazul crimei de la Braila, unde o femeie, medic stomatolog, a fost ucisa chiar in propriul cabinet a fost dus la audieri. Barbatul a fost retinut si se afla acum in fata procurorilor. Sunt patru zile de cand anchetatorii aduna probe, audiaza martori, verifica imagini. Presupusul criminal, in varsta de […] The post Ucigașul doctoriței de la Braila a fost prins. Criminalul a fost incatușat pe strada. Familia femeii a fost la audieri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii cauta de cateva zile ucigașul doctoriței stomatolog din Braila, care a fost ucisa in propriul cabinet, iar prima imagine cu suspectul a fost publicata sambata, 20 iulie, potrivit Pro Lider FM. Autoritațile din Republica Moldova au primit fotografia și au fost indemnate sa faca demersuri pentru…

- O femeie de numai 41 ani a fost ucisa cu multiple lovituri de cuțit seara trecuta in propriul cabinet medical. Este vorba despre Marina Gavril, un cunoscut medic stomatolog din Braila. Aceasta s-a mutat acum cațiva ani din Republica Moldova și și-a intemeiat o familie in Romania și a deschis un cabinet…

- Un militar a fost retinut de procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Targu Mures, dupa care a fost arestat de Tribunalul Militar Cluj Napoca, acesta fiind prins in flagrant in timp ce comercializa substante psihoactive. „CRISTALE UCIGAȘE LA KIL. Targu Mureș. Un traficant a fost arestat pentru ca a fost…

- Este ancheta la IPJ Braila dupa intervenția polițiștilor in cazul crimei care seamana izbitor cu cazul Caracal. Acuzațiile sunt extrem de grave dupa ce o femeie, in varsta de 44 de ani, a fost gasita moarta, la aproape 24 de ore dupa ce a sunat la 112 cu speranța ca cineva va ajunge la timp […] The…

- Primarul comunei Sutesti din judetul Braila, Costica Dobre, condamnat definitiv pentru proxenetism, fiind acuzat ca a racolat fete pe care le-a obligat sa se prostitueze in afara tarii, a fost reales la scrutinul din 9 iunie. El a obtinut cel mai mare numar de voturi – peste 60 de procente – in trei…

- Un tanar polițist din Satu Mare, in varsta de 25 de ani, s-a pensionat dupa doar cinci ani de activitate. El a fost prins de colegii sai in trafic, in timp ce conducea spre serviciu. Agentul de 25 de ani de la Postul de Poliție Apa a fost oprit in trafic și testat cu aparatul […] The post Polițist,…

- Autoritațile prahovene au decis, referitor la situația de urgența din orașul Slanic Prahova, unde o porțiune a unei strazi s-a surpat, o parte din asfalt deplasandu-se la doi metri adancime, evacuarea unor imobile din zona, interzicerea completa a traficului, precum și efectuarea unei expertize de specialitate…

- Un barbat din judetul Giurgiu a fost prins la volan de doua ori, in aceeasi zi, la distanta de doua ore, avand o alcoolemie de aproape unu la mie in aerul expirat. Politistii au constatat ca avea si permisul de conducere suspendat. Barbatul de 57 de ani, din localitatea Ulmi, judetul Giurgiu a fost…