Stiri pe aceeasi tema

- Irinel, ucigașul femeii din Argeș și al copilului acesteia, a recunoscut la Acces Direct in urma cu 4 luni ca și-a amenințat partenera cu moartea. El a declarat ca totul s-a intamplat pe seama nervilor, dar astazi și-a dus planul la final in curtea bisericii.

- Enoriasii din Mihaiesti (judetul Arges) au fost martorii unei crime care a avut loc azi, 16 mai, chiar in curtea bisericii din localitate. O femeie și fiul sau adolescent au fost uciși, iar criminalul este soțul femeii, care a fost reținut de polițiști. Este vorba despre un barbat de 42 de ani, care…

- Crima șocanta in comuna Mihaiești, județul Argeș. Un copil de 14 ani și mama lui au fost gasiți morți in curtea unei biserici, iar din primele cercetari autorul este fostul concubin al femeii, scrie site-ul local Obiectiv de Argeș. Barbatul a incercat apoi sa se sinucida. Potrivit sursei citate, barbatul…

- Informații șocante ies la iveala legate de crima care a avut-o loc astazi in Argeș. Barbatul care și-a omorat partenera de viața și copilul in varsta de 15 ani a fost prezent in emisiunea Acces Direct impreuna cu victima. Cei doi se acuzau in urma cu 4 luni de infidelitate.

- O crima șocanta a avut loc in comuna Mihaești, județul Argeș, in aceasta dupa amiaza. Un barbat și-a ucis cu sange rece soția și copilul chiar in curtea bisericii. El a incercat ulterior sa-și ia viața, dar planul nu i-a reușit.

- Un barbat de 42 de ani este banuit a omorat un copil de 15 ani și pe mama lui, in curtea unei biserici din județul Argeș, apoi a incercat sa se sinuucida. Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca baiatul de 15 ani a fost gasit, duminica, mort, cu rani la cap, pe marginea unui […] Articolul Un…

- Ieri, Denisa, o tanara in varsta de 26 de ani, a facut acuzații incredibile la Acces Direct. Aceasta a susținut ca in urma cu 15 ani tatal i-ar fi omorat bunica, dupa ce ar fi aruncat in ea cu un știulete. Invitata a revenit astazi in platou cu detalii la fel de șocante, spunand ca ar fi fost amenințata…