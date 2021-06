Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri care, se pare, participasera la o repriza de drifturi in centrul orașului s-a oprit cu BMW-ul in curtea Post-ul Accident noaptea trecuta, in Balaban. Pagube importante dupa ce doi tineri au incercat sa scape de poliție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O persoana inarmata a deschis focul si a ucis duminica doi copii si un batran, intr-o mica localitate de langa Roma, transmite agentia Ansa.it . Un masacru feroce și fara sens a lovit intr-o duminica pe mare intr-o zona rezidențiala, Colle Romito, in Ardea, la patruzeci de kilometri sud de Roma. Criminalul,…

- Anchetatorii care au sapat sub casa unui suspect de crime in serie, la marginea orașului Mexico și au gasit pana acum 3.787 de fragmente osoase, anunța ABC News. Poliția a prezentat oase și alte dovezi gasite sub podeaua casei. Procurorii din statul Mexic, care se invecineaza cu Mexico City, au sugerat…

- Ucigasul in serie Mihail Popkov, supranumit ”Maniacul din Angarsk”, a fost condamnat pentru inca doua crime, numarul total al victimelor sale ajungand la 80, informeaza AFP, citat de b1.ro.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat definitiv un barbat de 29 de ani, din Isanita, judecat pentru ultraj. Anchetatorii au sustinut ca, in aprilie 2018, inculpatul a muscat un politist de antebrat. La pedeapsa prmita pentru ultraj au fost adaugatele altele mai vechi, primite in dosare…

- Sicilianul Giovanni Brusca a colaborat cu procurorii italieni pentru arestarea mai multor criminali, astfel incat sa-și poata reduce sentința. Italienii au rabufnit dupa eliberarea din inchisoare a unuia dintre cei mai de temut mafioți ai lumii, care a petrecut 25 de ani dupa gratii. Giovanni Brusca…

- Dexter revine pe ecrane in aceasta toamna, spre bucuria numeroșilor fani, insa puțini știu ca exista un „Dexter” și in realitate. Serialul foarte popular spune povestea lui Dexter Morgan, un tehnician criminalist care duce in paralel o viața secreta, fiind un criminal in serie care omoara criminali.

- In anii 1990, „Seinfeld“ era un fenomen si a ramas unul dintre cele mai de succes sitcomuri din toate timpurile. Desi serialul a devenit celebru pentru ca era „un show despre nimic“, a avut ca surse de inspiratie multe intamplari reale. Printre ele, povestea unuia dintre cei mai sangerosi criminali…