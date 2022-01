Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de TIR din Romania, care se uita pe site-uri de intalniri in timp ce conducea și a provocat in Marea Britanie un accident in care au murit trei oameni, a fost condamnat la 8 ani și 10 luni de inchisoare. Ion Onuț, 41 de ani, și-a recunoscut in fața instanței faptele. David Daglish,…

- Miliardarul Robert Durst, condamnat pe viata pentru uciderea prietenei sale, a murit in inchisoare la varsta de 78 de ani, potrivit avocatului sau, citat de BBC, noteaza news.ro. Durst a murit ca prizonier in California, dupa ce a pledat vinovat in septembrie pentru uciderea prietenei sale…

- La ora actuala 129 de persoane sunt internate cu noua varianta de coronavirus Omicron si pana acum 14 oameni au murit din cauza acesteia, a anuntat miercuri ministrul-adjunct al sanatatii al Regatului Unit, Gillian Keegan, la Sky News, informeaza Reuters. Ea a mai spus ca executivul britanic nu va…

- Barbatul din Huedin, condamnat la un an și jumatate de inchisoare in Anglia, dar cercetat pentru diferite fapte și in alte țari, a sosit aseara pe Aeroportul din Cluj cu avionul care venea de la Londra. In momentul scanarii documentelor, polițiștilor de frontiera le-a aparut in sistem faptul ca persoana…

- Un barbat condamnat la inchisoare in Anglia a fost pierdut de polițiști pe Aeroportul din Cluj. El este din Huedin și primise o pedeapsa de un an și jumatate, dar mai este cercetat și in alte țari pentru diferite fapte. Infractorul s-a urcat intr-un taxi și a plecat, dupa care a coborat din mașina…

- Un barbat de 42 de ani a fost condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare. In 2019, acesta a lovit un vecin, care i-a reproșat ca merge muzica prea tare. Omul a cazut și s-a lovit, iar dupa trei luni, a murit, potrivit clujust.ro. Totul s-a intamplat pe 26 decembrie 2019, la amiaza, intr-un …

- Condamnat in februarie 2020 de Judecatoria Constanta, la zece ani de inchisoare, pentru inselaciune, Vasile Tafalan va fi eliberat conditionat Decizia este definitiva si a fost luata azi 06 decembrie 2021 de completul C1 al Sectiei penale a Tribunalului Constanta, prezidat de magistratul Stefania Pirlogea.…

- In luna februarie a anului acesta, un barbat din Satulung a fost condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare dupa ce și-a violat nepoata in varsta de numai 6 ani. Imediat dupa decizia instanței, Fechete Victor s-a facut disparut. Pentru ca barbatul lucra ca șofer de TIR, s-a presupus ca…