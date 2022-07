Stiri pe aceeasi tema

- Robert E. Crimo III, de 22 de ani, a fost arestat in urma atacului armat de la parada de 4 Iulie, de langa Chicago, atac soldat cu moartea a 6 persoane și ranirea a peste 30. Potrivit presei americane, Robert E. Crimo III este un rapper relativ cunoscut in mediul online - care canta despre crime in…

- Polițiștii americani au identificat și au arestat principalul suspect in cazul atacului armat din Chicago. Robert ”Bobby” Crimo III este numele tanarului de 21 de ani care a ucis șase oameni pe 4 iulie, la parada de Ziua Independenței.

- Politia americana a comunicat ca a retinut un suspect, dupa un atac armat la o parada de Ziua Independentei, intr-o suburbie din Chicago, soldat cu moartea a cel putin sase persoane. Potrivit ofiterilor, un barbat in varsta de 22 de ani a fost retinut, dupa o scurta urmarire de masini. Oficiali medicali…

- Politia l-a identificat si retinut pe Robert E. Crimo III, in varsta de 22 de ani, ca suspect in cazul impuscaturilor de la parada din Highland Park, anunta CNN. Robert E. Crimo III a fost retinut in apropiere de Lake Forest, IL, au anuntat autoritatile in timpul unei scurte conferinte de presa.…

- Un martor ocular al atacului din Highland Park, o suburbie a orașului Chicago, a povestit pentru The New York Times clipele de groaza prin care el și membrii familiei sale au trecut in timpul paradei de 4 iulie, precizand ca a reușit sa il vada pe atacator și ca nu iși poate scoate din minte nici chipul…

- Un atac armat a fost raportat la o parada de 4 iulie, de Ziua Independenței, intr-o suburbie din Chicago, Statele Unite, relateaza Reuters. In urma incidentului, cel puțin cinci oameni au murit, iar 16 au fost raniți și transportați la spital.

- Mai multe focuri de arma au fost trase luni pe traseul unei parade de 4 iulie in Highland Park, o suburbie bogata din Chicago, a anunțat biroul șerifului din comitatul Lake, in timp ce presa locala anunța ca cel puțin cinci persoane au fost ucise, informeaza Reuters , The New York Times și CNN . Oficialii…

- Un atac armat a fost raportat, luni, la parada de Ziua Independenței, intr-o suburbie din Chicago, Highland Park. Potrivit CNN, au fost trase circa 25 de focuri de arma, iar mai multe persoane ar fi fost impușcate.