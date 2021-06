Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Amines a anunțat marți de dimineața ca i-a prins pe criminalii lui Mihai, șoferul roman de TIR asasinat in parcare, acum o luna, in Franța. E vorba despre doi tineri de 27 de ani, scrie France Bleu.Doi barbați de origine kurda irakiana in varsta de 27 de ani au fost arestați pentru asasinarea…

