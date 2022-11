'Ucigași' pe șosele - Șofer cu alcoolemie uriașă, prins la volan de două ori în doar 3 ore Un barbat in varsta de 44 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins de doua ori in decurs de nici 3 ore la volanul unui autoturism, desi era beat, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE 'Ucigași' pe șosele -… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE 'Ucigași' pe șosele -…

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 42 de ani, care conducea un autoturism pe drumul judetean DJ592, in noaptea de duminica spre luni, a ramas suspendat intr-un sens giratoriu din localitatea Mosnita Noua, dupa ce a pierdut controlul volanului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politistii din Bacau au prins in trafic un barbat de 31 de ani care conducea un autoturism desi avea o concentratie de peste 3 la mie alcool pur in aerul respirat. Politistii au deschis un dosar penal pe numele barbatului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un fost primar din Olt, alaturi de angajați ai primariei, persoane fizice și firme, a fost trimis in judecata pentru mai multe fapte de corupție. Prejudiciul creat primariei comunei Vitomirești depașește 19 milioane de lei, iar cel produs Ministerului Dezvoltarii ajunge la aproape 30 de milioane…

- Un barbat de 49 de ani care transporta in regim de taxi persoane fara a avea autorizație s-a aruncat, luni dimineața, in raul Olt, in momentul in care a fost oprit de polițiști. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un barbat a murit, vineri, in localitatea Pata, dupa ce un tractor s-a rasturnat peste el, intr-o zona impadurita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un copil de 2 ani a murit in Italia din cauza unei supradoze de hașiș. Mai mult, in parul copilului au fost gasite urme de cocaina și heroina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Focuri de arma noaptea trecuta pentru oprirea unui tanar fara permis care conducea o masina prin Vrancea. Este prins a doua oara in acest an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Politistii au depistat marti un sofer care conducea prin comuna Ivesti cu viteza de 164 de km/h, acesta fiind amendat cu 2.175 de lei, a anuntat IPJ Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …