Ucigaș în serie de pisici, condamnat la cinci ani de închisoare: înjunghia felinele fără milă Justitia britanica a condamnat vineri la cinci ani si trei luni de inchisoare un barbat care a injunghiat mortal noua pisici din Brighton intr-un interval de cateva luni, semanand groaza printre proprietarii de feline din statiunea balneara din sudul Angliei, relateaza agentiile AFP si DPA, informeaza Agerpres. Steve Bouquet, un agent de securitate in varsta de 54 de ani, a fost judecat pentru moartea a noua pisici si ranirea altor sapte in perioada octombrie 2018 - iulie 2019, precum si pentru detinerea ilegala a unei arme albe. El a pledat nevinovat. In timpul procesului desfasurat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

