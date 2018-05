Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai sangerosi interlopi din „marea familie” Corduneanu-Camataru, cumatru al celebrului Costel Corduneanu, a reusit sa fenteze iarasi puscaria, dupa ce a incercat sa execute un dusman, intr-un restaurant de lux.

- Luana Ibaka, fosta soție a lui Cabral, pare sa fie o femeie extrem de ocupata. Si, in puținul timp liber, abia apuca sa mai manance. Și, normal, nu o face singurica, pentru ca, așa cum e și normal, mancatul este și un act social... Mai exact, reporterii Spynews.ro au surprins-o pe Luana Ibacka, cu un…

- Roxana Dobre și Florin Salam au avut, zilele trecute, extrem de multa treaba. Mai exact, cei doi, fiind nași, pe langa petrecerea de pomina la care au fost ”vioara intai”, au avut de indeplinit un ritual, cel al ”baii bebelușului”.

- Este un scandal mare intre temutii frati Corduneanu, Adrian si Costel, „Beleaua” acuzandu-l pe „Bad Boy” ca i-a corupt sotia.CANCAN.ro, dezvaluia faptul ca temutul Adrian Corduneanu, zis „Beleaua” sau „Power”, a innebunit de gelozie in arest dupa ce a aflat ca Ramona, sotia lui, ar avea un iubit, iar…

- Unul dintre cei mai temuti capi ai lumii interlope face lumina in cazul „Diamantului Roz”. Costel Corduneanu a vorbit, in exclusivitate, despre scandalul ce a zguduit, zilele acestea, cel mai temut clan din zona Moldovei.

- A fost alerta noaptea trecuta pe Marea Neagra. A fost declansata o ampla operatiune de salvare, in largul Marii Negre, la 16 mile marine travers de Portul Constanta unde nava Delfi cu un echipaj alcatuit din sapte marinari era in pericol de scufundare. Au intervenit in zona nava SAR Topaz, proprietate…

- Clanul interlop Corduneanu de la Iasi si-a creat o imagine de invincibilitate in fata legii dupa ce mai multi membri au fost achitati in instanta, chiar si pentru infractiuni foarte grave. Ultimul caz de acest gen s-a inregistrat acum doua zile, cand unul dintre frati a fost achitat desi fusese condamnat…

- Bebe Cotimanis pare sa aiba o viața cat se poate de liniștita in compania femeii care i-a luat loc, in inima lui, soției sale. Și, zilele trecute, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe actorul care pare sa fi uitat de soția lui in compania femeii cu care loocuiește acum, bucurandu-se de liniștea treburilor…