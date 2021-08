Stiri pe aceeasi tema

- Imigrantul ruandez care s-a predat poliției dupa ce a omorât un preot francez în Saint-Laurent-sur-Sèvre nu pare sa fi avut un motiv terorist, a declarat luni procurorul șef adjunct al departamentului Vendée în care a avut loc crima, potrivit Reuters.Yannick Le…

- Un preot catolic a fost ucis in regiunea Vendee din vestul Franței. Anuntul a fost facut pe twitter de ministrul francez al Afacerilor Interne, Gerald Darmanin, informeaza Le Figaro, citeaza digi24.ro.

- Un barbat de origine ruandeza a ucis luni dimineața, 9 august, un preot catolic, in vestul Frantei, a anuntat pe Twitter ministrul de interne francez Gerald Darmanin,care anunta ca urmeaza sa se duca la fata locului, potrivit News și Agerpres.Corpul victimei a fost gasit la Saint-Laurent-sur-Sevre,…

- Tot mai multe țari europene au hotarat ca accesul in baruri, restaurante și cinematografe sa se faca exclusiv in baza unui certificat de vaccinare. Printre aceste țari se numara Italia, Irlanda și Franța. Dezbaterea pe aceasta tema are insa in loc și in Marea Britanie și Germania. In prezent, 13 țari…

- Sute de protestatari antivaccinare au patruns cu forta, miercuri dupa-amiaza, in curtea Prefecturii din orasul Annecy, care este situat in sud-estul Frantei, despre aceasta informeaza postul BFMTV. Aproximativ 200 de manifestanti violenti care se opun impunerii vaccinarii obligatorii si…

- Prim-ministrul francez Jean Castex a declarat marti ca o initiativa de a inscrie in Constitutie combaterea schimbarilor climatice ia sfarsit, dupa ce Senatul a votat pentru a bloca organizarea unui referendum constitutional pe acest subiect, transmite Reuters. Camera legislativa superioara…

- Un raport al procurorilor anticorupție francezi afirma ca partidul Adunarea Naționala a lui Marine Le Pen a creat un sistem organizat de frauda pentru a delapida fonduri ale Uniunii Europene, potrivit Euractiv . „A reieșit in urma investigațiilor ca Frontul Național (n.r. denumirea anterioara a partidului…

- Un raport al procurorilor anticorupție francezi afirma ca partidul Adunarea Naționala a lui Marine Le Pen a creat un sistem organizat de frauda pentru a delapida fonduri ale Uniunii Europene, relateaza Euractiv.„A reieșit în urma investigațiilor ca Frontul Național (n.r. denumirea…