Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este profund ingrijorata de recentele evoluții din Orientul Mijlociu dupa atacul impotriva Ambasadei SUA in Irak - pe care Romania il condamna in mod ferm - și masuri protective și preventive luate in consecința de SUA. Detensionarea este esențiala pentru a evita o deteriorare suplimentara…

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa ''agraveze serios situatia'' in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron, in timp ce Ministerul…

- Raidul american fara precedent in care generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad deschide o perioada de incertitudine pentru Statele Unite si aliatii sai din regiune si ridica multe intrebari.

- Abu Mahdi al-Muhandis, ucis si el in raidul american de vineri, era considerat omul Iranului la Bagdad si inamicul numarul unu al Statele Unite. El a murit alaturi de bunul sau prieten Qassem Soleimani, al carui mana dreapta a fost timp de decenii in Irak.

- Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters, citat de G4Media . Pentagonul a transmis ca atacul a avut…

- Emisarul Special al SUA pentru Coreea de Nord Stephen Biegun va sosi duminica în Coreea de Sud înaintea împlinirii termenului de un an, stabilit de Phenian pentru Washington, în care acesta sa îsi schimbe abordarea fata de negocierile privind denuclearizarea, blocate în…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut Teheranului sa-l predea pe agentul Biroului Federal de Investigatii (FBI) Robert Levinson disparut in Iran de 12 ani, informeaza luni dpa. "Daca Iranul ar putea sa-l predea pe fostul agent FBI, Robert A. Levinson, care de 12 ani e disparut in Iran,…

- Tasnim - apropiata ultraconservatorilor si in general bine informata in probleme de Aparare - a precizat ca aparatul a fost doborat cu un sistem de rachete de tip Mersad, in primele ore ale zilei de vineri.Citandu-l pe guvernatorul Khuzestanului Gholamreza Chariati, agentia adauga ca fragmente…