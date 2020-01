Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Iranului la ONU susține ca Statele Unite au comis un "act de razboi" impotriva Iranului, prin uciderea la Bagdad a generalului iranian Qassem Soleimani și ca aceasta acțiune determina represalii, a afirmat ambasadorul Teheranului la ONU, Majid Takht Ravanchi, relateaza...

- Tensionarea conflictelor geopolitice din Orientul Mijlociu ar putea provoca Iranul sa recurga la perturbarea sau chiar blocarea transporturilor internaționale de petrol prin Stramtoarea Ormuz, un punct strategic pentru tranzitul petrolului din regiunea Peninsulei Arabe, arata CNN intr-o analiza,…

- Raidul american fara precedent in care generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad deschide o perioada de incertitudine pentru Statele Unite si aliatii sai din regiune si ridica multe intrebari.

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP. "NATO…

- Liderul siit Moqtada Sadr, unul cei mai influenți clerici din Irak, a dat vineri ordin combatantilor sai din Armata lui Mehdi sa "tina aproape", reactivand astfel o militie oficial destructurata in urma cu aproape un deceniu si care a semanat teroare in randurile soldatilor americani in Irak, informeaza…

- Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis "intr-o actiune defensiva decisiva menita sa protejeze personalul american din strainatate" si sa descurajeze viitoare atacuri, a confirmat Pentagonul. Presedintele american Donald Trump a ordonat lovituri aeriene la Aeroportul International…

- Ministrul de Externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, a condamnat vineri asasinarea liderului Forțelor Quds, generalul iranian Qassem Soleimani, afirmand ca aceasta acțiune reprezinta "o escaladare nesabuita și extrem de periculoasa".