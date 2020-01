Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a intrerupt vineri deplasarea in Grecia pentru a se intoarce de urgenta in Israel, dupa atacul sangeros intreprins SUA impotriva generalului iranian Qassem Soleimani, Iranul promitand ca se va "razbuna", informeaza AFP si dpa. Netanyahu, sosit joi la Atena unde a semnat un acord cu Cipru si Grecia in sustinerea unui proiect de gazoduct, trebuia sa ramana in aceasta tara pana sambata, insa si-a scurtat calatoria dupa anuntarea decesului lui Qassem Soleimani. Qassem Soleimani era liderul fortelor iraniene Al-Qods acuzate adesea de Israel ca pregatesc atacuri…