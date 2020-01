Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Iranului a adoptat marti in regim de urgenta o lege ce claseaza drept "teroriste" toate fortele armate americane, dupa uciderea in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american, informeaza AFP si Xinhua potrivit Agerpres In acest sens, parlamentarii iranieni au votat…

- Parlamentul Iranului a adoptat, in regim de urgenta, o lege ce claseaza drept teroriste toate fortele armate americane, dupa uciderea in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani. In acest sens,...

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani reprezinta o ''noua etapa'' pentru Orientul Mijlociu, a estimat duminica liderul Hezbollahului libanez, Hassan Nasrallah, care a sustinut ca armata americana este cea care ''va plati pretul'' pentru acest asasinat, consemneaza agentiile AFP si DPA, potrivit…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a admis duminica faptul ca este posibil ca trupele americane stationate in Orientul Mijlociu sa fie tinta unor represalii ale Iranului pentru moartea generalului Qassem Soleimani, el asigurand insa ca SUA vor respecta dreptul international in orice actiune impotriva…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat sâmbata la telefon cu presedintele irakian Barham Saleh, avertizând împotriva "unei agravari suplimentare a tensiunilor" dupa uciderea într-un raid american în Irak a puternicului general iranian Qassem Soleimani,…

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa ''agraveze serios situatia'' in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron, in timp ce Ministerul…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP. "NATO…

- Ghidul suprem iranian Ali Khamenei l-a numit pe Esmail Qaani drept nou lider al Fortei Al-Qods dupa uciderea comandantului acesteia, generalul Qassem Soleimani, vineri, pe un aeroport din Bagdad, informeaza Reuters si AFP. "Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, il numesc…