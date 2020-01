Stiri pe aceeasi tema

- Afganistanul si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu o posibila intensificare a violentelor in regiune dupa atacul SUA in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani la Bagdad, relateaza DPA, care citeaza un comunicat al guvernului de la Kabul. Afganistanul, tara afectata de razboi, a facut…

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa ''agraveze serios situatia'' in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron, in timp ce Ministerul…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP. "NATO…

- Asasinarea tintita a generalului iranian Qassem Soleimani, emisarul Republicii Islamice Iran in Irak, intr-un raid american reprezinta "o escaladare periculoasa in violenta", a declarat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi, informeaza AFP, dpa si Reuters. "America - si…

- Rusia a atentionat vineri impotriva consecintelor uciderii tintite, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac american „hazardat” ce va fi urmat de „amplificarea tensiunilor in regiune”, informeaza Reuters si AFP. „Asasinarea lui Soleimani (…) constituie o miscare riscanta ce va…

- China si-a exprimat vineri ingrijorarea si a facut apel la calm dupa ce un raid intreprins de Washington in Irak a curmat viata mai multor persoane, printre care a generalului irakian Qassem Soleimani, omul-cheie al influentei iraniene in Orientul Mijlociu (OM), informeaza agentiile de presa internationale.…

- Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters, citat de G4Media . Pentagonul a transmis ca atacul a avut…

- Ministrul de Externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, a condamnat vineri asasinarea liderului Forțelor speciale ale Gardienilor Revoluției, generalul iranian Qassem Soleimani, afirmand ca aceasta acțiune reprezinta "o escaladare nesabuita și extrem de periculoasa", relateaza site-ul agenției…