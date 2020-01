Masuri ferme: Barbatul care a incendiat cabana din Finteusu Mare a fost arestat

Barbatul care a incendiat cabana din Finteusu Mare in urma cu cateva zile a fost arestat preventiv dupa ce initial fusese retinut pentru 24 de ore. Acesta are 37 de ani si este domiciliat in comuna Satulung, “Activitatile specifice desfasurate… [citeste mai departe]