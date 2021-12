Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in turneu in zona Golfului Persic, a declarat vineri ca este necesar sa se discute cu Arabia Saudita, "prima tara din Golf in termeni de marime" pentru a putea "lucra la stabilitatea regiunii", relateaza AFP. Asta "nu vrea sa spuna ca suntem complezenti",…

- Turcii au ieșit in strada impotriva lui Erdogan la Istanbul și Ankara, dupa ce lira s-a prabușit. „Erdogan, averea ta e furata de la noi”, au scandat manifestanții marți seara, nemulțumiți fiind de scaderea nivelului de trai. Mulțimea a scandat, de asemenea: „Va veni timpul ca Partidul Justiției și…

- Turcia a pus in libertate cuplul de israelieni care fusese arestat sub acuzatia de spionaj pentru ca ar fi fotografiat resedinta presedintelui Recep Tayyip Erdogan in timpul unei calatorii la Istanbul, au anuntat joi premierul israelian Naftali Bennett si ministrul sau de externe Yair Lapid, transmite…

- Turcia a eliberat un cuplu de cetațeni israelieni deținuți sub acuzația de spionaj pentru ca ar fi fotografiat reședința președintelui Tayyip Erdogan în timpul unei excursii la Istanbul, relateaza Reuters. Anunțul a fost facut de ministerul de externe din Israel. Premierul israelian Naftali…

- Autoritatile din Turcia au arestat un barbat considerat a fi un suspect in asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise, a relatat agentia nationala de stiri Anadolu, citata de DPA. Samir Handal, unul dintre suspectii cautati in legatura cu uciderea lui Moise in iulie, a fost retinut la…

- Hatice Cengiz, vaduva lui Jamal Khashoggi, jurnalistul saudit asasinat in 2018 in consulatul tarii lui de la Istanbul, a pus sub semnul intrebarii angajamentul luat de presedintele american Joe Biden de a trage la raspundere regatul Arabiei Saudite, la trei ani de la crima care a cutremurat lumea.…

- Politia londoneza a arestat duminica dimineata un barbat in varsta de 38 de ani, suspectat de uciderea Sabinei Nessa, o britanica de 28 de ani care a fost gasita moarta saptamana trecuta intr-un parc din Londra, informeaza Reuters, DPA si AFP. Sabina Nessa, in varsta de 28 de ani, a disparut…

- Zeci de mii de oameni au ieșit, sambata, pe mai multe strazi din Franta, Turcia si Austria pentru a protesta impotriva restricțiilor impuse in fața pandemiei și fața de introducerea pașaportului sanitar prin care persoanele atesta ca au fost vaccinate impotriva COVID pentru a putea intra in mai multe…