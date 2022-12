Stiri pe aceeasi tema

Nu cu mult timp in urma, fostul prinț moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Nayef, era pregatit sa preia controlul țarii, dar ambițiosul sau var mai mic a conceput un plan tiranic prin care sa ii ia locul - așa a inceput ascensiunea violenta la putere a lui Mohammed bin Salman, relateaza The…

Administratia Biden a stabilit ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ar trebui sa beneficieze de imunitate in cazul deschis impotriva sa de logodnica jurnalistului de la Washington Post Jamal Khashoggi, despre care administratia a afirmat ca a fost ucis la ordinele printului,…

Ministrul de finanțe al Arabiei Saudite a declarat miercuri ca tranziția energetica de la combustibilii fosili va dura ani intregi. Potrivit ministrului de finanțe Mohammed al-Jadaan, care a vorbit in cadrul conferinței pentru investiții FII din Arabia Saudita, tranzitia ar putea dura pana la 30…

Presedintele american Joe Biden ''nu are nicio intentie'' sa-l intalneasca pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman la summitul G20 prevazut sa aiba loc luna viitoare in Indonezia, a afirmat duminica Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, citat de AFP si Reuters.…

Arabia Saudita va oferi un ajutor umanitar de 400 de milioane de dolari Ucrainei, a anunțat agenția saudita de presa de stat SPA, adaugand ca prințul moștenitor Mohammed bin Salman i-a dat vineri un telefon președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza anews.com.tr.

Avocații prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, care se confrunta cu un proces in Statele Unite pentru uciderea in 2018 a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, au declarat ca numirea prințului ca prim-ministru saptamana trecuta i-a asigurat imunitate in urmarirea penala, relateaza…

Influentul print mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a primit marti noi prerogative devenind prim-ministrul regatului petrolier, post detinut in mod traditional de catre rege, informeaza AFP preluat de agerpres.

Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a fost desemnat premier al tarii, in urma unei remanieri a cabinetului. In mod traditional, aceasta functi este detinuta de rege.