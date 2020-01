Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters. "Martiriul este recompensa pentru…

- Atacul contra ambasadei americane de la Bagdad a fost opera unor "teroristi", a acuzat marti seara secretarul de stat american Mike Pompeo, numind doua persoane pe care le-a acuzat ca au fost sustinute de "aliatii Iranului". Donald Trump a amenintat Teheranul ca va plati "un pret foarte mare", informeaza…

- Trupele americane au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea care a patruns in perimetrul Ambasadei SUA de la Bagdad, in cursul protestului fața raidurile aeriene americane care au vizat o grupare militanta susținuta de Iran. Trump acuza Teheranul și amenința cu represalii. Fluturand steaguri…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat marti ca se asteapta ca Irakul sa protejeze ambasada americana la Bagdad, care a fost atacata de manifestanti protestand impotriva raidurilor americane, relateaza Reuters, dpa si AFP. "Ne asteptam ca Irakul sa-si foloseasca fortele pentru a proteja ambasada,…

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a declarat luni ca Teheranul este pregatit pentru un 'schimb total de prizonieri' cu Statele Unite, afirmand ca 'mingea este acum in terenul SUA', transmite Reuters. 'Dupa ce ne-am luat inapoi ostaticul in aceasta…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat luni ca Teheranul este deschis la negocieri cu Statele Unite in legatura cu un schimb amplu de prizonieri intre cele doua țari, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: ALERTA dupa maturisirile…

- Iranul a sarbatorit luni 40 de ani de la luarea de ostatici in Ambasada Statelor Unite la Teheran, arzand si calcand in picioare steaguri americane sau efigii prin care-l ironizeaza pe presedintele american Donald Trump, relateaza AFP.La Teheran, mii de persoane s-au adunat in fata fostei…

- Israelul doreste încheierea de „tratate de non-agresiune” cu tarile arabe din Golf, pentru a pune capat conflictului de durata cu acestea, a anuntat duminica ministrul de externe israelian Israel Katz, potrivit agenției DPA, citeaza Agerpres.Într-o postare pe Twitter,…