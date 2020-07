Uciderea lui Qassem Soleimani intr-un atac cu drona american la Bagdad in ianuarie a fost arbitrara si ilegala, dat fiind ca Washingtonul nu a demonstrat ca generalul iranian reprezenta un pericol imediat, considera experta ONU in drepturile omului Agnes Callamard, raportor special privind executiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare, intr-un raport trimis marti presei de catre ONU, informeaza AFP. Concluzia raportului este ca, in 'absenta unei amenintari iminente ce ar fi pus in pericol viata, modul de a actiona al Statelor Unite era ilegal' si contravine Cartei Natiunilor Unite. Experta,…