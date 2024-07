Stiri pe aceeasi tema

- Un manifest publicat pe un canal Telegram asociat unui grup neonazist rus si semnat de un „rasist revolutionar autonom ucrainean” revendica atacul in care a fost ucisa fosta deputata ultranationalista ucraineana Irina Farion.

- Irina Farion, fosta parlamentara nationalista ucraineana, cunoscuta pentru pozitiile sale impotriva Rusiei, a fost impuscata in cap vineri seara si a murit la spitalul din Liov, a anuntat sambata dimineata ministrul de Interne ucrainean Ihor Klimenk, potrivit Kyiv Independent.

- Platforma rusa „Telegram” a informat, in mai multe randuri, ca aeronave F 16 care au decolat din Romania ar fi executat misiuni de zbor deasupra Ucrainei. Minsterul roman al Apararii dezminte informațiile. „Va semnalam o noua incercare de dezinformare pornita de canalele de propaganda asociate Federației…

- Rusia anunța ca a distrus cinci avioane de lupta Su-27 la o baza aeriana ucraineana, declansand o dezbatere in Ucraina cu privire la capacitatea acesteia de a-si securiza aerodromurile inainte de livrarea asteptata de avioane F-16. Ministerul Apararii de la Moscova a informat ca a lovit cu rachete balistice…

- Președintele rus Vladimir Putin a ajuns miercuri seara in Coreea de Nord pentru o vizita in cadrul careia ar putea semna un acord de parteneriat strategic intre Moscova și Phenian, perceput de Occident ca o amenințare. „Vladimir Putin a aterizat in Phenian, capitala Coreei de Nord”, a anuntat presedintia…

- Marian Shields Robinson, mama fostei Prime Doamne Michelle Obama, a incetat din viața la varsta de 86 de ani. Vestea morții sale a fost data de The Guardian și confirmata printr-un omagiu emoționant adus de Michelle Obama. Mama fostei Prime Doamne a captat atenția publicului dupa ce s-a mutat la Casa…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat ca Romania pregatește un nou pachet de asistența militara pentru Ucraina, dupa o convorbire telefonica cu președintele Klaus Iohannis. Zelenski a menționat acest lucru pe canalul sau Telegram, conform publicației Ukrainska Pravda. In timpul conversației,…

- Un incendiu de proporții a izbucnit, astazi, la Botanica. Din imaginile postate pe Telegram se vede cum un nor dens de fum se ridica spre cer. Potrivit IGSU, flacarile au cuprins un butoi de dimensiuni mari, de pe teritoriul unei fostei vinarii de pe strada Grenoble.