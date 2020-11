Uciderea cercetătorului iranian: Turcia condamnă "asasinatul odios" Turcia a condamnat sâmbata "asasinatul odios" al principalului cercetator din domeniul nuclear din Iran si a cerut ca autorii atacului sa fie trasi la raspundere, informeaza Reuters.



Ministerul turc de externe de la Ankara a cerut, de asemenea, ca "toate parțile sa actioneze cu bun simt si retinere" în urma uciderii lui Mohsen Fakhrizadeh, despre care guvernele occidentale si cel israelian cred ca a fost creatorul programului militar nuclear al Iranului.



