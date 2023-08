Stiri pe aceeasi tema

- In martie, guvernul elvetian, banca centrala si autoritatea de reglementare financiara s-au grabit sa incheie un acord de salvare a Credit Suisse, ceea ce a dus la fuziunea celor mai mari doua banci din tara. ”Confirmam ca Comisia Elvetiana pentru Concurenta analizeaza preluarea CS de catre UBS si ca…

- ”Evolutia principalilor indicatori in semestrul I al anului 2023: EBITDA – 636 milioane lei, in crestere substantiala, cu 535 milioane lei fata de semestrul 1 2022; Rezultat net – profit de 106 milioane lei, imbunatatire semnificativa, comparativ cu pierderea de 176 milioane lei in semestrul 1 2022;…

- Focar de febra dengue in Bangladesh: Autoritatile raporteaza un numar record de deceseBangladesh a raportat un numar record de cazuri de febra dengue pe fondul unui focar al acestei boli, care a ucis circa 500 de persoane de la inceputul acestui an, informeaza DPA, informeaza Agerpres. Expertii…

- Asociatia pentru protectia investitorilor elvetieni intentioneaza sa depuna luni o plangere la tribunalul comercial din Zurich, in numele a 500 de investitori in actiunile Credit Suisse. Banca elvetiana UBS a anuntat pe 11 iunie ca a finalizat in mod oficial preluarea rivalei sale Credit Suisse, pe…

- Sute de actionari individuali de la fosta banca elvetiana Credit Suisse, inclusiv fosti actionari ai bancii, au de gand sa demareze luni o actiune in justitie la un tribunal comercial din Zurich, prin care sa conteste operatiunea de preluare a Credit Suisse de catre UBS, informeaza cotidianul Financial…

- Operatorul aerian irlandez Ryanair a anuntat marti ca a transportat 17,4 milioane de pasageri in iunie, cel mai ridicat nivel pentru o singura luna, in crestere cu 9% fata de anul trecut, transmite Reuters, potrivit news.ro, potrivit Agerpres.Precedentul record de trafic, de 17 milioane, fusese stabilit…

- Sistemul bancar a avut un profit record pentru Romania, in 2022, de 10,2 miliarde lei, care anul acesta “va fi depasit cu mult” printre altele si pentru ca, in primele patru luni din 2023, bancile au crescut marja dintre dobanzile la credite si dobanzile oferite la depozite, a declarat miercuri Valentin…