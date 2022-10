Uber vrea să-şi crească veniturile din publicitate O noua divizie a companiei americane, infiintata special pentru a vinde reclame, va functiona in cadrul Uber si va lansa, in curand, doua tipuri de reclame. In primul rand, „reclamele de calatorie”, asa cum le numesc cei de la Uber, vor fi afisate in aplicatie inaintea si in timpul calatoriilor. Firmele de publicitate vor putea targeta anumite categorii de utilizatorii, iar reclamele aceluiasi brand vor urmari utilizatorul pe intreg parcursul calatoriei. In al doilea rand, Uber vrea sa puna panouri publicitare pe masinile soferilor inregimentati, panouri similare celor care pot fi vazute de multa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

