- Curtea Suprema a Marii Britanii a decis ca Shamima Begum, plecata din tara la 15 ani pentru a se casatori in Siria cu un luptator al organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI), nu poate reveni in Regatul Unit pentru a contesta retragerea cetatenei sale de catre guvern, transmite Reuters. Shamima Begum…

- Curtea suprema britanica a stabilit vineri, într-o decizie foarte așteptata, ca șoferii Uber pot fi considerați angajați, respingând recursul gigantului american, al carui model economic în Regatul Unit ar putea suferi modificari importante, potrivit AFP.Cea mai înalta…

- Cantaretul canadian Justin Bieber va interpreta hitul sau "Holy" alaturi de un grup de angajati sanitari pentru a strange fonduri destinate Serviciului Public de Sanatate din Marea Britanie (NHS) in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. In urma cu cinci…