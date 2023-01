Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței extraordinare de astazi, consilierii județeni au votat proiectul de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in in județele Bacau, Botoșani și Vaslui, prin instalarea…

- In timp ce aproape patru din cinci mașini noi vandute in Norvegia in 2022 au fost electrice, unii producatori din industrie iși exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca vanzarile ar putea sa scada, deoarece statul vrea sa adopte taxe noi. Vanzarile de vehicule electrice in Norvegia au reprezentat…

- Grupul auto german Mercedes-Benz a prezentat miercuri un plan in valoare de peste un miliard de euro destinat adaptarii capacitatilor sale globale de productie la fabricarea de sisteme de propulsie electrice, incluzand asamblarea de baterii, motoare si punti electrice, incepand din 2024, transmite Reuters.

- Constructorul european de avioane Airbus (AIR.PA) a anunțat miercuri un parteneriat cu producatorul auto francez Renault (RENA.PA) pentru a dezvolta o noua generație de baterii electrice pentru mașini și avioane, anunța Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Modelele Audi e-tron sunt o trupa de șoc, o grupa mulți talentata, care se potrivește oricarui stil de viața. Hai sa ne uitam mai departe la trei modele Audi, complet electrice care te vor convinge sa renunți la benzina și sa accesezi chiar acum motorul de cautare cauțimașina.ro in cautarea modelului…

- Mihai Stoica, managerul FCSB, a vorbit despre demisia antrenorului Nicolae Dica. Oficialul roș-albaștrilor a incercat sa explice motivele pentru care antrenorul a decis sa renunțe și a reacționat dupa ce Gigi Becali a spus ca și el trebuia sa plateasca pent ru rezultatele slabe. Mihai Stoica, dupa demisia…

- Directorul general Volkswagen, Thomas Schaefer, a declarat ca gigantul german va produce in Europa numai masini electrice, din 2033.Schaefer a spus ca in urmatorul deceniu marca VW va reduce numarul de modele oferite, pentru a se concentra pe modelele de baza, cu scopul de a creste marja de…

- Suma imensa de bani va merge catre dezvoltarea și producția vehiculelor electrice, a bateriillor si procurarea materiilor prime necesare pentru a sustine aceasta productie, potrivit unei analize Reuters a datelor publice si a previziunilor publicate de acele companii, scrie News.ro.Cifra de investitii…