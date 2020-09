UBER se aliaza cu RENAULT și NISSAN pentru electrificarea calatoriilor in Europa. Renault, Nissan și Uber vor explora parteneriatul in țarile strategice europene Companiile iși propun sa colaboreze pentru a spori adoptarea vehiculelor electrice și extinderea infrastructurii Renault și Nissan au semnat, in cadrul Alianței, un Memorandum de Ințelegere (MdI) cu Uber pentru electrificarea calatoriilor clienților sai in Europa. Companiile vor explora acum o colaborare solida pentru a oferi șoferilor parteneri din aplicația Uber vehicule electrice la prețuri accesibile pe piețele europene, in special…