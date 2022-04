Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta in Romania s-a incheiat, dar nu și pandemia de Covid-19, a avertizat vineri DSP Suceava. Directorul instituției, Olivia Ioana Vlad, a transmis, printr-un comunicat de presa, o serie de recomandari pentru populație, atragand atenția ca deși varianta actuala a virusului SARS-CoV-2 se…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut cateva recomandari, marti, pentru a se limita raspandirea infectarilor cu SARS-CoV-2 dupa ridicarea restrictiilor, printre care purtarea mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate si in mijloacele de transport in comun, dar si in spatiile inchise,…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a anuntat ca este in lucru un scenariu cu privire la ridicarea restrictiilor in Romania, insa nu poate oferi un termen cand se va intampla acest lucru. El a incurajat oamenii sa continue sa poarte masca de protectie, in special in spatiile inchise si a adaugat ca…

- Alexandru Rafila a incurajat oamenii sa continue sa poarte masca de protectie, in special in spatiile inchise si a adaugat ca sanatatea populatiei este mai importanta decat dezbaterile privind ordonanta de urgenta care reglementeaza purtarea acesteia. „Se lucreaza la scenarii, dar daca lucrezi la scenarii…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a avansat primul termen de la care Romania ar putea renunța la purtarea maștii in aer liber. Rafila spune ca masurile se vor lua gradual, odata cu scaderea numarului de cazuri noi, care se va corela și cu gradul de ocupare al secțiilor ATI. Rafila a explicat…

- Aceasta obligație de a purta o masca – care de fapt expira joi, conform legislației statului New York – va ramane totuși in vigoare in școli pana in martie și va ramane la latitudinea imunicipalitaților, inclusiv a orașului New York, și companiilor sa o impuna sau nu, a spus Hochul in timpul unei conferința…

- Un judecator de la Curtea Suprema a Statelor Unite a fost puternic criticat marți pentru aparentul sau refuz de a purta masca in timpul audierilor, atitudine care reflecta climatul degradat din cadrul venerabilei instituții, potrivit AFP. Pentru a doua saptamana consecutiv, conservatorul Neil…

- Un judecator de la Curtea Suprema a Statelor Unite a fost puternic criticat marți pentru aparentul sau refuz de a purta masca în timpul audierilor, atitudine care reflecta climatul degradat din cadrul venerabilei instituții, potrivit AFP.Pentru a doua saptamâna consecutiv, conservatorul…