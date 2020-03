Uber lanseaza noi functii in aplicatie, pentru imbarcari mai sigure: PIN de verificare a soferului Uber isi doreste sa le ofere utilizatorilor o experienta cat mai placuta si sigura, din momentul in care deschid aplicatia si pana cand ajung la destinatie, fie ca merg la birou, se indreapta spre casa sau se intalnesc cu cei dragi.



Astfel, compania anunta noi functii in aplicatie, prin care isi propune sa asigure o comunicare mai eficienta intre soferi si pasageri si sa contribuie la imbarcari mai simple si mai sigure.



Functia de verificare prin cod PIN



Utilizatorii Uber din Romania vor avea optiunea de a primi un cod PIN format din 4 cifre pe care sa il comunice… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

