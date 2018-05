UBER lansează butonul de PANICĂ! In meniul denumit Safety Center vor fi incluse si alte facilitati pentru siguranta utilizatorilor, precum evaluarea soferului si sfaturi pentru prevenirea eventualelor probleme. Apasarea butonului va fi urmata de o cerere de confirmare, pentru ca utilizatorii sa fie siguri ca nu apeleaza serviciile de urgenta din greseala. Deocamdata, butonul de panica e disponibil doar pentru pasageri, dar facilitatea ar putea fi extinsa si la soferi. Functia a fost testata initial in India, tara in care s-au inregistrat mai multe incidente grave in care au fost implicate serviciile companiei. Fostul sef… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Portalul de știri UNIMEDIA lanseaza o serie de interviuri cu cei 12 candidați la alegerile locale pentru Primaria Chișinau. Astfel, in fiecare zi din saptamana incepand cu ora 13:00 UNIMEDIA va transmite LIVE cate un interviu de 12 minute cu un candidat.

- Facebook intentioneaza sa introduca un serviciu de dating, a spus directorul general, Mark Zuckerberg, la conferinta anuala F8 a companiei cu dezvoltatorii, fiind pentru prima oara cand compania va incerca sa ajute oamenii sa formeze relatii romantice, relateaza Reuters preluat de news.roZuckerberg…

- Asirom VIG, parte a grupului Vienna Insurance Group din 2007, anunta incheierea mandatului lui Juraj Lelkes (foto stanga) in calitate de presedinte al directoratului Asirom, incepand cu data de 30 iunie 2018. Incepand cu 1 iulie 2018, functia de...

- Boardul Transelectrica l-a numit, pe 13 aprilie, pe Gheorghe Olteanu in functia de presedinte provizoriu al Consiliului de Supraveghere al companiei. El era membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere din 31 martie 2018. Potrivit CV-ului publicat pe site, el a ocupat in perioada…

- Rețeaua de socializare Facebook a picat, vineri dupa-amiaza, preț de aproape 10 minute.Potrivit site-ului downdetector.com, rețeaua a fost picata în România, Republica Moldova și Ungaria, însa au fost raportate probleme și de catre utilizatori din Italia, Olanda sau…

- Un leopard a creat panica intr-un oraș din India. Patrupedul era alergat de autoritațile care incercau sa-l prinda și, la un moment dat, acesta a intrat intr-o cladire. "Leopardul, in varsta de opt ani, provenea dintr-o zona impadurita din apropiere și a provocat panica printre locuitorii…

- In intampinarea Zilei Mondiale a Mediului, in Fagaraș este lansata din vreme, o campanie de amploare. Campania se numeste ,,Spune NU deșeurilor plastice!” Pe 5 iunie in fiecare an se sarbatorește Ziua Mondiala a Mediului. Tema pentru acest an se intituleaza ,,Combaterea poluarii cu deșeuri…

- Conform cutumei ”minutul și proiectul” ședința Consiliului Local Roman de marți, 28 februarie, ar fi trebuit sa dureze doar 9 minute. A durat mai mult, fiindca au existat doua momente deosebite. In primul rand, doi directori ai companiei ieșene Apa Vital au facut o ampla și profesionista prezentare…