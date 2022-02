Uber îţi va permite să afli câte steluţe ţi-au dat şoferii până acum Una dintre intrebarile primordiale ale utilizatorului Uber este „oare cate stelute mi-a dat soferul care m-a dus?”. In general poti presupune, specula, face medii ale notelor sau sa te lasi pagubas, dar in sfarsit Uber rezolva situatia. Pana acum puteai vedea in aplicatie doar media notelor tale si in general daca scadeai sub 4 stelute nu prea te mai lua nimeni, sau primeai masini cu soferi cu rating mai mic. Incepand din aceasta saptamana in SUA utilizatorii isi pot vedea rating-ul defalcat. In zona Privacy Center a serviciului de ride sharing, lansata luna trecuta veti vedea 5 randuri cu stelute… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) lanseaza in cateva zile petitia online ‘Hotia RCA blocheaza Romania!’ si invita toti soferii si pagubitii nemultumiti de pretul RCA si de firmele de asigurari sa semneze petitia, care urmeaza a fi transmisa Parlamentului Romaniei,…

- Deputatul USR Catalin Drula a scris, marti, pe Facebook, ca investigatia Pressone arata cu dovezi clare ca Nicolae Ciuca este ”unul dintre doctorii fake ai Romaniei, cu lucrarea copiata”, iar seful Executivului trebuie sa demisioneze. ”Orice zi in care domnul Ciuca ramane in fruntea Executivului…

- Doua accidente au avut loc luni dimineața pe drumul Florești - Cluj-Napoca. DN1, pe aceasta secțiune, este cel mai aglomerat drum din Romania, cu aproape 100.000 de autoturisme care il tranziteaza zilnic. Șoferii au ramas blocați in trafic din cauza a doua accidente care s-au produs din neglijența,…

- Potrivit programului public de pe site-ul Guvernului, oficialul pakistanez va fi primit astazi, la ora 10,00, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca. MAE informeaza, la randul sau, ca ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea consultari politice cu omologul pakistanez. "Ministrul…

- Firma respectiva se ocupa cu administrarea generatoarelor din cadrul bazei militare, una dintre cele mai securizate din Romania si din Europa de Est, potrivit unor surse judiciare citate de adevarul.ro .Cand veneau sa alimenteze generatoarele, la intrarea in baza, suspecții prezentau documentele justificative,…

- Persoanele care vor sa obțina carnetul de conducere cat și cei care au permisul auto suspendat vor trebui sa urmeze cursuri de conducere defensiva și de prim-ajutor, potrivit unei inițiative legislative depusa in Parlaent de senatorul Cosmin Poteraș. „Anual, aproape 2.000 de oameni iși pierd viața…

- National chairman of the Social Democratic Party (PSD) Marcel Ciolacu confirmed on Thursday having signed a political agreement among PSD, the National Liberal Party (PNL), the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR) and the national minority MPs, saying that he was "firmly convinced" that this…

- Sambata, 20 noiembrie 2021, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copiilor, in Statele Unite ale Americii au avut loc 8 proteste impotriva abuzurilor Jugendamt (instituția de protecție a copilului din Germania) și in semn de solidaritate cu familia Camelia și Petru Furdui. Protestele…