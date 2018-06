Uber introduce in Europa serviciul de bikesharing cu biciclete electrice JUMP

Stiri pe aceeasi tema

- Uber a anunțat ca lanseaza in Europa servicii de ride-sharing cu biciclete electrice, primul oraș fiind Berlin, informeaza Reuters. Compania vrea sa extinda in lunile urmatoarele numarul de orașe europene in care serviciile vor fi disponibile. Declarațiile au fost facute la Berlin de șeful companiei,…

- Elisabeth Millard, asistentul-adjunct al lui Steve Mitchell, seful Biroului Secretariatului de Stat pentru Afaceri in zona Europa si Eurasia, se afla intr-o vizita in Romania si Bulgaria. Este prima de acest fel la Bucuresti a oficialului american si reprezinta primul pas diplomatic facut de noul…

- Alianta Nord-Atlantica ii ajuta „mai mult“ pe europeni decat pe americani, a afirmat vineri presedintele SUA, Donald Trump, in cursul unei conferinte de presa comune cu sefa executivului de la Berlin, Angela Merkel, aflata in vizita la Washington.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a reiterat fata de Fondul Monetar International (FMI) respectarea angajamentului Romaniei de a mentine deficitul bugetar sub 3%, la o intalnire cu directorul departamentului pentru Europa al FMI, Poul Thomsen, la Washington, indicand o crestere economica…

- Lecția data de Victor Orban va ramane in analele marketingului politic. A caștigat de trei ori consecutiv alegerile parlamentare, in ciuda lui George Soros, a funcționarilor de la Bruxelles, a amenințarilor voalate venite dinspre Berlin și Washington. Victor Orban a mizat de aceasta data pe reacția…

- Constructorul auto american Ford ar putea produce automobile electrice in Germania dupa anul 2023, cand este programat sa se incheie ciclul de viata al modelului Ford Fiesta, a declarat directorul pentru operatiunile Ford din Germania, Gunnar Herrmann, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. "Pur…