Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, 14 iunie, clienții Auto Bara vor avea ocazia sa descopere modelul Dacia Spring. Disponibil in versiunea destinata serviciilor de car sharing, modelul poate fi testat de clienții care doresc in baza unei programari.

- Certificatul digital al UE privind COVID a atins marti o noua etapa importanta odata cu lansarea sistemului tehnic la nivelul UE, care permite verificarea certificatelor in conditii de siguranta si cu respectarea vietii private, arata un comunicat de presa al Comisiei Europene. Certificatul UE a…

- Cluburile BLACK HELMETS, FREE RIDERS si WIMA ROMANIA, cu sprijinul MOTUL, ROMPETROL și BMW MOTORRAD, in calitate de sponsori organizeaza in perioada 31 mai – 4 iunie o tura moto la nivel national la care vor participa peste 20 de motociclisti, in cadrul campaniei “Siguranța pe doua roti”, editia…

- Coroanele cu flori din plastic, legate cu sarma, vor fi interzise, de la 1 iunie, in cimitirul municipal din Oradea. Producatorii sunt indemnati sa lucreze doar cu flori naturale si materiale vegetale, biodegradabile, intr-o campanie demarata de conducerea Administratiei Domeniului Public (ADP) Oradea,…

- REȘIȚA – Din cauza pandemiei, toate competițiile locale din sezonul 2019-2020 au fost inghețate, pastrandu-se clasamentele competițiilor din momentul intreruperilor! „Avand in vedere faptul ca din martie 2020 și pana in prezent nu s-a mai desfașurat nicio competiție oficiala sub egida Federației de…

- Cat costa parcarea in Arad, Timișoara și Oradea, ce orașe se simt turistice atunci cand vine vorba de parcare și ce primarii au parcari supraetajate și subterane pentru care percep abonamente.

- UPDATEȘoferul implicat in accident a murit. "Manevrele de resuscitare au fost aplicate timp de cca 50 de minute, insa fara a putea readuce semnalele vitale pentru tanarul de 23 de ani.Inaintea sosirii forțelor alertate, la fața locului s-au oprit un echipaj SAJ aflat in deplasare la alta misiune și…