- Uber a anunțat marți ca achiziționeaza serviciul de livrare a alcoolului Drizly pentru 1,1 miliarde de dolari in acțiuni și numerar, relateaza CNBC. Dupa finalizarea tranzacției, Drizly va fi integrata cu aplicația Uber Eats. Compania va pastra și aplicația independenta Drizly, potrivit mediafax.ro.…

- ​Startup-ul britanic Checkout.com a anunțat, marți, ca a ajuns sa valoreze 15 miliarde de dolari, în urma unei noi runde de finanțari de 450 de milioane de dolari, obținute de la o serie de fonduri de investiții. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Fondatorul UNTOLD Bogdan Buta împreuna cu Sveatoslav Veaceslav Vizitiu, un prieten din studenție, și-au facut debutul ca antreprenori IT dupa dezvoltarea unei aplicații "de experiențe". Aplicația a atras deja, înainte sa fie finalizata, investitori, respectiv pe Voicu Oprean, fondatorul…

- ​Aplicația româneasca iziBAC, folosita de liceeni sa se pregateasca pentru bacalaureat, a obținut o investiție de capital de risc de 160.000 de euro, în urma careia startup-ul spune ca a ajuns sa valoreze 2 milioane de dolari, în cei 3 ani de existența. Citește mai departe…

- Dezvoltatorul de jocuri video Electronic Arts a anuntat ca a ajuns la un acord pentru a cumpara Codemasters printr-o tranzactie în valoare de 1,2 miliarde de dolari, valoare mai mare decât cea oferita initial de britanicii de la Take-Two Interactive Software, potrivit Reuters.Citeste continuarea…

- ​Facebook a anunțat ca a ajuns la un acord pentru a cumpara un startup IT american fondat în urma cu 5 ani, care a dezvoltat o platforma software de management al relației cu clienții (CRM), folosita în procesele de marketing din companii. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- S&P Global Inc este in negocieri avansate pentru a cumpara IHS Markit Ltd, cu sediul in Londra, pentru aproximativ 44 de miliarde de dolari, intr-un acord care ar combina doi furnizori majori de date, a raportat Wall Street Journal, citat de Reuters, potrivit Mediafax. O persoana familiarizata…

- Grupul de ridesharing Uber raporteaza pierderi nete de 1,1 miliarde de dolari, in timp ce Uber Eats a avut venituri duble in T3 Grupul american de ridesharing Uber Technologies Inc a raportat pierderi nete de 1,1 miliarde de dolari in trimestrul trei din 2020, deoarece redresarea afacerilor este obstructionata…